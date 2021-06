Homem foi abandonada em frente ao Pronto Socorro Zé Garoto - Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 19:31 | Atualizado 14/06/2021 19:37

Rio - Um homem morreu após ser deixado baleado e sem identificação no Pronto Socorro Central de São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira. A unidade de saúde da Região Metropolitana chegou a realizar atendimento, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Polícia Militar, PMs do 7º BPM (São Gonçalo) receberam um chamado de vítima baleada na unidade de saúde, que fica no bairro Zé Garoto. Quando chegaram no Pronto Socorro, a informação foi confirmada.

Ainda segundo o registro, relato de testemunhas no local dão conta de que a vítima foi deixada por um grupo de homens, não identificados, que estavam em um carro. Após abandonarem o baleado, o veículo teria saído em disparada.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

