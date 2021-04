Mulher foi abandonada em frente ao Pronto Socorro Zé Garoto Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 10:45 | Atualizado 22/04/2021 17:42

Rio - Uma mulher morreu após ser abandonada no pronto socorro de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, na Região Metropolitana do Rio. A vítima estava com um ferimento de arma de fogo e foi abandonada, ainda com vida, por dois homens no local, mas não resistiu minutos depois.

Ainda não há informações sobre os autores, nem o que teria motivado o crime.

Publicidade

De acordo com a PM, a mulher não foi identificada, era negra, aparentando ter aproximadamente 30 anos. Uma equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) foi acionada para o local e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar a morte da mulher e que diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos. A investigação está em andamento.