Ocorrência foi registrada na 72ªDP (São Gonçalo) Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 14:57 | Atualizado 06/04/2021 16:07

Rio - Uma mulher foi baleada dentro de casa, no bairro da Covanca, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira. A vítima, Nair Silva dos Santos, de 58 anos foi atingida no abdômen e socorrida para o Pronto Socorro de São Gonçalo. Segundo relatos, a mulher estaria assistindo TV quando notou uma ardência na região do abdômen e pediu ajuda aos vizinhos.

Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, o estado de saúde de Nair é estável e a vítima se encontra lúcida. Um boletim médico informou que a bala está alojada entre o coração e o pulmão, o que não representa risco aparente. Foi realizada uma tomografia computadorizada de controle para avaliar se a bala teve deslocamento.

A PM informou que não faz operação na localidade e que apenas recebeu a informação sobre a entrada de uma mulher baleada no pronto socorro de São Gonçalo. A ocorrência foi encaminhada para a 72ª DP (São Gonçalo).