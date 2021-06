Cada doação pode salvar até quatro vidas - Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 18:24

Rio - O Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, promove, nesta quarta-feira (16), uma ação de incentivo à doação de sangue, em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado nesta segunda-feira (14). As coletas acontecem entre as 10h e 15h, no auditório da unidade, que fica na Avenida Ayrton Senna, nº 2000. Cada doação pode salvar até quatro vidas.



Para ser um doador, o candidato deve levar documento de identidade oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Além disso, pessoas que tiveram a forma branda da covid-19 devem aguardar 30 dias após a recuperação da doença para doar, ou em casos da forma grave, um ano. O prazo de 30 dias também vale para quem esteve em contato com casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus. Pessoas que tomaram a CoronaVac devem esperar dois dias para poder doar sangue e as que receberam as vacinas AstraZeneca e Pfizer, o intervalo deve ser de sete dias.