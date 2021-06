O Portal dos Procurados busca informações que possam esclarecer a morte de motorista de aplicativo na Baixada - Portal dos Procurados/ Divulgação

O Portal dos Procurados busca informações que possam esclarecer a morte de motorista de aplicativo na BaixadaPortal dos Procurados/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 16:28

Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira, um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) com informações que possam esclarecer a



Na noite de sexta-feira (11), Michael fez uma corrida da Taquara, na Zona Oeste do Rio, até a Baixada Fluminense. De casa, a mulher dele acompanhava a localização do carro pelo celular. Da última vez que conversaram, ele disse que tinha furado o pneu. Michael trabalhava há quatro anos como motorista de aplicativo. Ele teria sido torturado antes de ser morto. Rio - Odivulgou, nesta segunda-feira, um cartaz para ajudar nas investigações da(DHBF) com informações que possam esclarecer a morte do motorista de aplicativo Michel Estevan Gonçalves, de 39 anos . O corpo foi encontrado com sinais de tortura em Belford Roxo, na Região Metropolitana do Rio. O enterro da vítima aconteceu nesta manhã, no cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, na Zona OesteNa noite de sexta-feira (11), Michael fez uma corrida da Taquara, na Zona Oeste do Rio, até a Baixada Fluminense. De casa, a mulher dele acompanhava a localização do carro pelo celular. Da última vez que conversaram, ele disse que tinha furado o pneu. Michael trabalhava há quatro anos como motorista de aplicativo. Ele teria sido torturado antes de ser morto.

Segundo a viúva do motorista, Patrícia Perdomo, em entrevista ao jornal RJ1, da TV Globo, a Polícia Militar foi alertada para a localização do carro de Evandro, no mesmo dia em que ele desapareceu, mas os policiais teriam se negado a atender o pedido.

A DHBF assumiu a investigação. Agentes da especializada fizeram perícia no local, conversaram com parentes, e buscam informações para esclarecer e identificar a autoria do crime.



O Disque Denúncia recebe informações sobre o caso, nos seguintes canais de atendimento:



"Ele (cunhado da viúva) ligou para o 190 e o 190 falou que ele (Michael) estava lá em cima com uma amante. Que não era para ele se preocupar. Meu cunhado pegou e brigou com o homem. Esse é o pouco caso que a Polícia Militar faz com o cidadão de bem. Meu marido só estava trabalhando. Eu quero justiça para o meu marido", disse viúva do motorista, Patrícia Perdomo.

A DHBF assumiu a investigação. Agentes da especializada fizeram perícia no local, conversaram com parentes, e buscam informações para esclarecer e identificar a autoria do crime.

O Disque Denúncia recebe informações sobre o caso, nos seguintes canais de atendimento:

Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099
(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177
APP "Disque Denúncia RJ"
Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/
https://twitter.com/PProcurados (mensagens).