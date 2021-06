A primeira parte mostra o momento do acidente; a segunda, uma van que se envolveu no acidente, estacionada na Base de Apoio da CRT - Redes sociais / Divulgação

Por Izaias França

Publicado 12/06/2021 11:28

Ao menos três pessoas ficaram levemente feridas, com escoriações, devido a um acidente na BR-116, na altura de Guapimirim, na Baixada Fluminense, na descida da serra, na pista sentido Rio de Janeiro, às 6h10 deste sábado (12/6). Quatro veículos se envolveram num engavetamento, entre eles uma van que realiza transporte de passageiros.

Uma pick-up Fiorino transportava uma barraca de feira, e partes do material caíram na pista, fazendo com que os motoristas que estavam atrás freassem bruscamente, o que provocou o engavetamento, segundo informações obtidas pelo jornal O Dia junto à Concessionária Rio Teresópolis (CRT), que administra a via.

As vítimas foram levadas ao Hospital das Clínicas de Teresópolis, no município homônimo, pela concessionária, que prestou socorro.