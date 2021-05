Miriam foi morta neste domingo Reprodução

Por Jenifer Alves

Publicado 19/05/2021 09:37 | Atualizado 19/05/2021 18:18

Rio - A Polícia Civil procura a suspeita da morte de Miriam do Nascimento Rodrigues, de 43 anos, esfaqueada neste domingo (16), em um sítio no bairro Vale das Pedrinhas, em Guapimirim. Miriam estava na casa de um amigo quando a ex-mulher do homem, identificada como Isabel de Jesus, entrou na residência e a atacou. Segundo o delegado Antônio Silvino Teixeira, titular da 67ª DP (Guapimirim), a vítima levou três facadas na barriga, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta terça-feira (18).

"O ex-marido de Isabel havia se separado dela no 10 de maio e, no domingo, ele estava em casa com a amiga dele, Miriam. A Isabel já chegou com uma faca na mão, esfaqueou a vítima e ainda o ameaçou. Miriam foi socorrida para o Hospital de Guapimirim, foi removida para a unidade de Saracuruna e faleceu de segunda para terça-feira", conta Teixeira, titular da distrital.

Depois de esfaquear Miriam, Isabel quebrou móveis, objetos e plantas da casa do ex-marido, fugindo em seguida. Familiares contaram ao DIA que Miriam era uma pessoa tranquila e trabalhadora, irmã de oito pessoa e deixou um filho."Ela era amável, divertida, não guardava mágoa de ninguém. Não tratava as pessoas com a mesma maldade e arrogância que tratavam ela. Era irmã de oito, mãe de um rapaz e viúva", contou um parente.

Conforme o familiar, a sensação após o crime ainda é de incredulidade. "Estamos sem acreditar nessa brutalidade. Meus tios ficaram arrasados e passaram mal pela perda, ainda não caiu a ficha do filho dela. Tivemos que contar para o pai dela, de 84 anos. Como perder uma irmã, filha, mãe, que uma pessoa tirou a vida? Estamos com sede de Justiça, mas com acompanhamento da polícia, porque não fazemos Justiça com as nossas próprias mãos".

O delegado Antonio Teixeira informou que negocia com a defesa Isabel para que ela se entregue até sexta-feira (21). Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de Miriam.