Marina Rocha (PMB) Divulgação/Alerj

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 11:39 | Atualizado 09/11/2020 12:18

Guapimirim - O Inteligence realizou uma pesquisa de intenção de voto entre os dias 29 e 30 de outubro em Guapimirim. A margem de erro máxima estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%. O documento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do RJ sob o protocolo NºRJ-02791/2020.

A candidata Marina (PMB) aparece na liderança com 41% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o atual prefeito Zelito Tringuelê (PL) com 19% e em terceiro Ligia do Nelson do Posto (PSD) com 17%. Ismeralda (MDB) aparece com 6% das intenções de voto seguida por Professora Noemi (PTB) com 4%. Os eleitores que demonstram intenção de votar nulo ou em branco somam 9% e os indecisos são 4%.

Foram feitas 592 entrevistas, sendo 52% mulheres e 48% homens entrevistados. A pesquisa compreende todo o território do município, com seus distritos e bairros. Guapimirim:(Bananal, Barreira, Caneca Fina, Centro, Cotia, Garrafão, Iconha, Jardim Guapimirim, Limoeiro, Monte Olivete, Orindi, Paiol, Parque Freixal , Parque Silvestre , Parada Ideal, Parada Modelo, Paraíso, Parque Santa Eugênia, Quinta Mariana, Sapê, Segredo, Vale do Jequitibá). Vale das Pedrinhas:(Canal Magemirim, Cordovil, Parque Nossa Senhora D'Ajuda, Vale das Pedrinhas, Várzea Alegre, Vila Olímpia, Gleba Sete, Sítio Santa Terezinha, Jardim Janaína).