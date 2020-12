Jair e Flávio Bolsonaro conversaram, na manhã desta terça (8), com prefeitos eleitos em seis cidades do estado do Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 14:53 | Atualizado 08/12/2020 15:00

Brasília - O café da manhã desta terça-feira (8) de Jair Bolsonaro teve a companhia de um de seus filhos e de seis prefeitos eleitos recentemente no estado do Rio. A conversa aconteceu no Palácio da Alvorada, em Brasília, e foi com os candidatos apoiados pela família Bolsonaro que venceram na Baixada Fluminense, em São Gonçalo e em Angra dos Reis. Na reunião, os políticos levaram demandas e necessidades de suas cidades, aproximando sua relação com o presidente da República.

Além do senador Flávio Bolsonaro, também estiveram presentes Washington Reis, de Duque de Caxias; Waguinho, de Belford Roxo; Jorge Miranda, de Mesquita; Rogério Lisboa, de Nova Iguaçu; Capitão Nelson, de São Gonçalo; e Fernando Jordão, de Angra dos Reis.

De acordo com o prefeito eleito para a cidade de Belford Roxo, Waguinho, o convite partiu de Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, Washington Reis, prefeito de Duque de Caxias, celebrou sua amizade com o presidente da República e uma “boa aproximação e relação de confiança”. Em seu publicação, o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, afirmou que, entre as demandas da reunião, esteve “solicitar a liberação de recursos de convênios que ainda não foram transferidos para os municípios” da Baixada Fluminense.

O Capitão Nelson, eleito em São Gonçalo, reforçou com Bolsonaro a necessidade de recursos e solicitou ajuda para resolver as questões de Segurança Pública no município: “Precisamos de recursos para implementar as mudanças que a cidade precisa e recursos se conseguem com diálogo e articulação política. O dia de hoje foi muito importante para os próximos quatro anos. Ele (Bolsonaro) nos acolheu e disse estar à disposição para ajudar nossa cidade, que agora ganhou importância nacional”, disse.

Eleito em Belford Roxo, Waguinho também destacou a importância de recursos para sua cidade: “Fico muito feliz com a atenção que o presidente tem dado a Belford Roxo e a diversos municípios. Busco sempre o melhor para a população, pois Belford Roxo é um município pobre que vive basicamente de repasses de recursos federais e estaduais", avaliou.