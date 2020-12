Mundo & Ciência

'Tem luz no fim do túnel', diz primeira brasileira vacinada contra a Covid-19 no Reino Unido

Maria Lúcia Possas, 55 anos, é funcionária de um hospital em Londres e faz parte do grupo de risco devido a um transplante de rim

Publicado 08/12/2020 16:15 | Atualizado há 3 horas