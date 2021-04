Yan Yamaguchi, de 28 anos, desapareceu há 14 dias, após sair da casa da avó para dar um passeio de bicicleta, no bairro Parada Modelo, em Guapimirim, na Baixada Fluminense Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 29/04/2021 17:49

Familiares e amigos continuam realizando buscas para encontrar o paradeiro do técnico em hospedagem Yan Souza Yamaguchi, de 28 anos, que desapareceu, na noite do último dia 16 de abril, após deixar a casa da avó, para dar um passeio de bicicleta, no bairro Parada Modelo, em Guapimirim, na Baixada Fluminense.

Ex-funcionário do renomado Hotel Copacabana Palace, Yan estava desempregado e fazia trabalhos, esporádicos, como assistente de fotografia. De acordo com a família, ele pretendia iniciar um novo negócio de vendas de doces, ainda este mês. O técnico em hospedagem mora na Gamboa, na Região Portuária do Rio, mas teria ido passar uns dias na casa dos avós maternos, com intuito de planejar e colocar em prática os seus projetos. Chamado, carinhosamente, pelos amigos, de 'Japa', somente há 6 anos Yan conheceu o pai, que mora no Japão.

As circunstâncias do desaparecimento estão sendo investigadas pela polícia. Segundo familiares, Yan andava um pouco ansioso, devido a falta de trabalho, contudo, não apresentou mudanças bruscas de comportamentos, não usava remédios controlados ou drogas, tampouco teria se envolvido em conflitos familiares ou de relacionamentos. Ele tem um filho de 6 anos. Quando saiu da casa da avó, Yan usava camisa de cor escura, bermuda e tênis da cor preta. O aparelho celular está desligado.

“O Yan é um rapaz sensacional, querido pelos amigos, muito família, e não tinha motivos para fugir. O desaparecimento deixou a família abalada. Estava feliz com a possibilidade de iniciar o novo negócio e conversou com um amigo, que trabalha em outro país, sobre uma oferta de emprego no Rio. Apesar de percebermos um excesso de ansiedade, em nenhum momento apresentou mudanças de comportamentos ou aparentou estar em crise depressiva. Vamos continuar às buscas e mobilizarmos familiares e amigos para encontrá-lo”, disse, emocionada, a fotógrafa Laisa de Souza, de 46 anos, tia do jovem.

Yan teria sido visto em rodoviária na Baixada

No último dia 25 de abril, a família registrou o desaparecimento na 67ª DP (Guapimirim), porém, o caso foi encaminhado para o Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP) na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com familiares, testemunhas disseram ter visto Yan, na sexta-feira passada, em uma rodoviária, em Magé, na Baixada Fluminense. Policiais solicitarão gravações de imagens de câmeras da região para ajudar nas investigações. Informações sobre o caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou para a DHBF, que deixa à disposição da população o telefone (21) 98596-7442 (whatsapp) e ressalta a importância da colaboração com garantia de total anonimato.