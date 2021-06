Moradora de Guapimirim é vacinada contra a Covid-19 - Foto: Divulgação / Ascom PMG

Moradora de Guapimirim é vacinada contra a Covid-19Foto: Divulgação / Ascom PMG

Por Izaias França

Publicado 11/06/2021 12:51

Guapimirim - Pessoas com mais de 50 anos poderão se vacinar contra o coronavírus (Covid-19), em Guapimirim, na Baixada Fluminense, neste sábado (12/6).

A vacinação acontecerá somente na Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro de Guapimirim. “O horário de imunização de todos os dias é de 8h às 11h”, de acordo com a prefeitura.

Publicidade

A imunização para pessoas com 50 anos ou mais teve início nesta sexta-feira (11). No dia 9 de junho, foi a vez das pessoas acima de 55 anos se vacinarem. O serviço de Vigilância em Saúde disse ter recebido doses “suficientes” da Coronavac, AztraZeneca e Comirnaty (Pfizer/BioNtech) “para avançar bastante a imunização da população”.

Até esta última quarta-feira (9), já tinham sido aplicadas 22.211 doses, sendo 15.452 para primeira dose e 6.786 para a segunda.

Publicidade

Desde o início da pandemia, em 2020, até a publicação reportagem, o município registrou 164 mortes por Covid-19 e um total de 5.043 casos confirmados.

Guapimirim, assim como outras cidades brasileiras, só está recebendo o imunizante da Pfizer/BioNtech, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou que as doses desse laboratório pudessem ser armazenadas por até 31 dias em refrigeradores entre +2°C e +8°C, temperatura comum de conservação no Sistema Único de Saúde (SUS). Inicialmente, as vacinas Comirnaty só seriam distribuídas para as capitais brasileiras, por conta da logística na conservação, entre -90°C e -60°C. Depois, foi permitido que o imunizante poderia ficar guardado por até cinco dias em refrigeradores com temperatura padrão na rede pública de saúde.