Polícia apreende R$ 300 mil em drogas que estavam soterradas num chácara em Guapimirim Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 06:32 | Atualizado 17/12/2020 06:53

Rio – Agente da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam na tarde desta quarta-feira (16) um homem suspeito de fazer parte de uma quadrilha responsável por clonar carros usados por traficantes. Thiago Carreiro Aguiar, 31 anos, foi localizado em uma chácara em Guapimirim, na Baixada Fluminense.



No local, os agentes descobriram que havia vários tonéis enterrados com drogas. Os policiais apreenderam mais de 154 tabletes. A droga apreendida está avaliada em mais de R$ 300 mil.



Além disso, os agentes apreenderam um caminhão, que era usado para o transporte das drogas entre as comunidades, e um carro.



A ação da DRF contou com o auxílio de um drone. Segundo a Polícia, outros dois suspeitos conseguiram fugir de cerco policial e se esconderam em uma área de mata.



Além de tráfico de drogas, Thiago Aguiar também tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica.