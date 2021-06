Vereadores de Guapimirim vetam projetos em prol da população - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 11:18

Guapimirim - A Câmara Municipal de Guapimirim, na Baixada Fluminense, rejeitou, durante sessão ordinária da última terça-feira (8), projetos que beneficiariam a população e o município, de modo geral, como a criação de um banco de sangue neonatal, habitação para famílias de baixa renda e a recuperação de nascentes, por exemplo. Dos nove integrantes do Poder Legislativo, cinco se opuseram às propostas de melhorias.

Os parlamentares que votaram contra os projetos fazem oposição ao governo e têm sido alvos de críticas nas redes sociais por parte dos moradores. Outras pautas rechaçadas foram sobre atendimento psicológico a pessoas com deficiência e seus familiares e mudanças no atendimento bancário, as quais não foram detalhadas no plenário.



O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comped) criticou, em nota, os parlamentares que se opuseram à aprovação do projeto de lei que sugeria atendimento psicológico e psicossocial aos cuidadores de pessoas com deficiência. O documento é assinado pela presidente da entidade, Rita Curuçá de Araújo.



"Os digníssimos vereadores Claudio Vicente Vilar (Magal), Rosalvo de Vasconcellos Domingos (Rosalvo Filho), Halter Pitter dos Santos da Silva (Pitter), Augusto Márcio Ramos de Souza (Guto do Depósito) e Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) demonstraram total falta de empatia, de solidariedade e compromisso com os interesses da sociedade. Totalmente alheios aos apelos e necessidades mais emergenciais dos familiares das famílias das pessoas com deficiência que, sobrecarregados com os cuidados desprendidos aos filhos e ainda intensificados pelos transtornos da pandemia, num momento em que mais precisam, não se intimidaram em dizer não!”, criticou o Comped.



Os projetos rejeitados são de autoria de vereadores aliados ao governo e/ou do Poder Executivo municipal.



Os cinco parlamentares que votaram contra são: Halter Pitter dos Santos Silva (Patri-RJ), o 'Pitter'; Alex Rodrigues Gonçalves (PL-RJ), o 'Leleco'; Rosalvo de Vasconcellos Domingos (SD-RJ), o 'Rosalvo'; Cláudio Vicente Vilar (DEM-RJ), o 'Magal'; e Augusto Márcio Ramos de Souza (PL-RJ), o 'Guto do Depósito'.



Com exceção de Guto do Depósito, os demais atuaram na legislatura passada (2017 a 2020). Pitter foi presidente da Câmara Municipal por duas vezes durante esse período. O mandato de um presidente de parlamento é de dois anos cada.



Em Guapimirim, as sessões acontecem apenas uma vez por semana. Os parlamentares votam os projetos de forma peculiar. Os que são a favor costumam permanecer sentados, sem qualquer tipo de manifestação. Já os que são contra levantam o dedo ou ficam de pé, como ocorreu na referida sessão. Os cinco vereadores não justificaram os votos contrários.



Guapimirim é governado pela prefeita Marina Rocha (PMB-RJ). Os reais motivos para a rejeição aos projetos ainda não estão claros, e esta redação está apurando.



Sobre os impactos da rejeição



Algumas das negativas aos projetos votados na Câmara Municipal trarão impactos diretos aos guapimirienses. Um hemocentro neonatal diminuiria a dependência de Guapimirim em relação às cidades vizinhas, além de ajudá-las em caso de urgência.



A recuperação de nascentes é outro ponto em destaque, pois mais de 70% de Guapimirim estão em áreas de proteção ambiental (APAs). Outro fator relevante é que o município recebe o ICMS Ecológico, o antigo ICMS Verde. Trata-se de um tributo destinado a prefeituras que investem em conservação ambiental, com base na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), repassado pelo governo estadual.



Nesse município da Serra Verde Imperial, o atendimento bancário funciona das 11h às 15h, uma enorme diferença em relação à capital carioca, cujos bancos costumam atender presencialmente o público das 10h às 16h. Atualmente, devido à pandemia de coronavírus (Covid-19), o horário de funcionamento de agências pode variar.