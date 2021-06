Um dos atuais bilhetes de passagem no RJ - Riocard Mais / Reprodução

Um dos atuais bilhetes de passagem no RJRiocard Mais / Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 22:53 | Atualizado 11/06/2021 23:01

Usuários de transporte coletivo de Guapimirim, na Baixada Fluminense, têm até o próximo dia 2 de julho para trocar os cartões antigos do Riocard pelos novos. Pois, desde o último dia 4 de junho, os mesmos deixaram de ser aceitos, de acordo com a Riocard.

Os vales transportes podem ser trocados nas lojas da Riocard, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, até às 19h, ou aos sábados em algumas unidades. O processo de substituição dos cartões teve início em 2019.

Publicidade

Riocard antigo não será mais aceito em outras modalidades de transportes

Os antigos cartões de passagem não serão mais aceitos em outras modalidades de transportes: nas barcas, a partir de hoje (11/6); nos trens, a partir do dia 18 do mesmo mês; no metrô, a partir do dia 25 deste mês; e BRT, VLT e vans, a partir do dia 2 de julho.

Publicidade

Endereços das lojas da Riocard Mais:

* Alvorada

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Av. das Américas, s/nº – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | Terminal Rodoviário da Alvorada | Piso inferior

Publicidade

* Campo Grande

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Rua Aurélio Figueiredo, 15 – Loja 26 A e B – Campo Grande – Rio de Janeiro | Terminal de Campo Grande

* Carioca – 2ª a 6ª, das 09 às 19h

Endereço: Rua Uruguaiana, 7 – Centro – Rio de Janeiro

Publicidade

* Central do Brasil

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h; sábados das 07 às 14h

Endereço: Praça Cristiano Otoni, s/n° (subsolo) – Centro – Rio de Janeiro

* Duque de Caxias

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Rua General Mitre, 228 – Jardim 25 de Agosto – Duque de Caxias | Dentro do Sindicato SETRANSDUC

Publicidade

* Itaboraí (Gratuidade)

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Rua Raimundo de Farias, 193 – Centro – Itaboraí

* Maricá

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Av. Roberto Silveira nº 152, loja B – Centro - Maricá

Publicidade

* Méier

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Rua Arquias Cordeiro – Méier – Rio de Janeiro | Terminal Rodoviário Américo Ayres

* Niterói

De segunda a sexta-feira, das 09 às 19h

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco s/nº – Centro – Niterói | No final do Terminal Rodoviário Presidente João Goulart

Publicidade

* Piabetá

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Rua Eduardina de Miranda Telles, 76 - loja 13 – Piabetá – Magé | Galeria ao lado do Hospital Municipal

* Siqueira Campos

De segunda a sexta-feira, das 08 às 19h

Endereço: Rua Tonelero, s/nº – Copacabana – Rio de Janeiro | Estação de Metrô Siqueira Campos