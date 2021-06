Agentes da PRF encaminhando as drogas apreendidas à Core - PRF / Divulgação

Agentes da PRF encaminhando as drogas apreendidas à CorePRF / Divulgação

Por Izaias França

Publicado 11/06/2021 20:23

Guapimirim – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam mais de 100 quilos de pasta base de cocaína, na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), na descida da serra, na altura do município de Guapimirim, Região Metropolitana do RJ, na tarde desta sexta-feira (11/6).

Os serviços de inteligência da PRF e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), especializada da Polícia Civil do Rio de Janeiro, compartilharam informações, o que possibilitou que um veículo preto tipo caminhonete, com placa de Minas Gerais, fosse abordado. Durante buscas, os policias rodoviários federais encontraram a droga num fundo falso nas laterais do veículo.

O motorista teria confessado aos agentes que buscou o carro, em Minas Gerais, já carregado com as drogas e que receberia R$ 4 mil para entregá-las num posto na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré, conjunto de favelas situado na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. A ocorrência foi encaminhada à Core.

“A apreensão é a maior realizada este ano no Rio de Janeiro. O valor do prejuízo ao crime organizado é milionário”, disse a PRF, sem estimar o valor exato.