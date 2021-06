Os primeiros lugares eleitos Miss e Mister São João de Meriti Tradicional 2020 com o Produtor e Diretor Walber Ribeiro. - Mário Sérgio e Cris Fiore

Por Eric Macedo

Publicado 12/06/2021 13:26 | Atualizado 12/06/2021 14:07

inscrições abertas. Depois do sucesso da última edição, que contou com mais de 80 participantes, o Miss/Mister São João de Meriti Tradicional 2021 chega em sua 21ª edição com nove categorias. A novidade deste ano é que os vencedores poderão disputar outras coroas em concursos estaduais e até nacionais, futuramente.

Os inscritos concorrerão a faixa e coroa em nove categorias: Bebê, de 3 e 4 anos, Baby, de 4 a 6 anos, Mini, de 7 a 9 anos, Mirim, de 10 a 13 anos, Teen, de 14 a 17 anos, Moças e Rapazes, de 18 a 32 anos, Belos e Belas, acima de 18 anos, Terceira idade, acima de 55 anos, e Plus Size, mais de 18 anos e manequim acima de 46.



O Produtor de Moda e Professor de modelo e manequim, Walber Ribeiro, conta que o sucesso do concurso vem da garra e determinação de cada candidato. Idealizador do Miss e Mister Meriti Tradicional, produziu um dos seus primeiros concursos em Vilar dos Teles, o de mais bela comerciaria. De 2000 até os dias atuais, trabalha com outros municípios na Baixada Fluminense, como Caxias.



Walber Ribeiro, Produtor e Diretor do concurso. Mário Sérgio e Cris Fiore

“O importante é que cada candidato entre no concurso para se descobrir. Quero apresentar o talento de cada um e tirar o melhor que cada um tem. A cada ano que se passa, nosso concurso está sendo muito procurado e disputado. O objetivo deste ano é o aprendizado e evolução, mostrando as belezas da nossa cidade para o Brasil”, comentou Walber Ribeiro.



A Miss São João de Meriti Tradicional 2020



O sonho alimentado desde a infância moveu Thais Wyatt, Miss São João de Meriti 2020, a entrar no concurso e com garra e determinação colocar a mão na coroa de mais bela do município. A moradora de Vilar dos Teles relatou ao O Dia que o percurso até o sonhada coroa, não é fácil. Necessita de muitos ensaios e o mais importante, elegância.



“Eu estou nesse mundo tem um tempinho já, mas no ano passado, tive o enorme prazer de ganhar na categoria Miss Adulto, foi uma emoção muito grande pra mim, porque com o título, veio uma responsabilidade enorme. Nos ensaios, sempre dei tudo de mim, fiz tudo com determinação e foco”, disse Thais.



Thais Wyatt, Miss São João de Meriti 2020 Divulgação

“Para as meninas que irão participar este ano, não esqueçam que nem tudo é glamour. Para ser uma representante de São João de Meriti, tem que ser simpática, ter uma boa perspectiva para o seu bairro e tem que honrar o seu município, pois estarão carregando o título de Miss. Com o título, irão aparecer várias oportunidades, saiba aproveitá-las. O nosso reinado passa tão rápido que a gente acaba querendo mais. Eu consegui aproveitar cada oportunidade que me apareceu e sou muito grata por ter representado este município. Quero desejar uma boa sorte à todas, independente do resultado, saibam que todas são vencedoras!”.



As inscrições para o Miss e Mister São João de Meriti Tradicional 2021 são realizadas pelo Instagram, Facebook, E-mail e pelos telefones de contato. Após o termino das inscrições, a equipe do concurso entrará em contato para marcar uma reunião e saber a data correta da realização do evento, devido a pandemia.



Inscrições e informações:



Instagram: Walberribeiro78

Facebook : Walber Ribeiro

E-mail:

Tel.: (21)97509-3876







