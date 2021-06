O índice equivale a 24,48% da população total - Divulgação: Governo do Estado do RJ.

Publicado 11/06/2021 17:26

A Prefeitura de, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, anunciou a terceira etapa dano município que vai até o dia 9 de julho. O atendimento acontece em 14 pontos da cidade, sempre das, de segunda-feira a sexta-feira.Esta etapa da campanha é destinada a pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, força de segurança e salvamento e também, as forças armadas.A pasta reforça que o público-alvo da primeira e da segunda etapa que, por algum motivo, não se vacinou, pode comparecer a um dos pontos de vacinação normalmente. São eles: crianças com 6 meses a 6 anos de idade incompletos, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram filhos recentemente), profissionais da saúde, pessoas a partir dos 60 anos de idade e professores das redes pública e privada.Para se vacinar em Meriti, é necessário apresentar o Cartão SUS e, quem tiver, a caderneta.