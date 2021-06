Aposentados e pensionistas do São João de Meriti cobram o pagamento de 8 meses atrasados - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 18:06

“Estamos aqui correndo atrás apenas dos nossos direitos. Estamos cansados desse prefeito que não nos paga.. Isso é injusto. Peço pelo amor de Deus, que alguém faça algo por nós. Até o Ministério Público já acionamos. Socorro, população”, discursou emocionada a líder do grupo somos fortes e diretora aposentada de Meriti, Rosângela Rosa.Os protestantes também expressaram a indignação com uma tenda montada na praça da prefeitura da Subsecretaria de Melhor Idade, que tem o slogan “Respeitar os idosos e honrar o passado”, fato este que, na prática, não está sendo visto, segundo o grupo.A Professora aposentada, Neil Cândida sofre com uma comorbidade e depende do dinheiro da aposentadoria para manter os tratamentos: “Todos nós trabalhamos com responsabilidade por muito tempo, Prefeito. O senhor não está pagando nem a caixa econômica. Vivo recebendo cartinhas com a falta dos repasses que deveriam ser realizados. Eu não aguento mais”, comentou Neil.Na tarde de ontem (09/06), um outro grupo cercou o vice-prefeito de Meriti, Valdecy da saúde, em uma das saídas da prefeitura e aproveitou o momento para explicar a situação e pedir uma resposta por parte do executivo. No encontro, Valdecy afirmou que irá tentar solucionar o problema o mais rápido, e comenta que um dos possíveis motivos de tudo isto estar acontecendo é realmente aPor alguns minutos, o grupo que estava com faixas e cartazes nas mãos, fechou a avenida em frente à prefeitura de Meriti na busca de apoio da população. O ato foi encerrado de forma organizada, mas sem respostas por parte do executivo municipal.