Em abordagem pessoal, foi encontrado os pertences da vítima com o indivíduo, cinco celulares, um relógio e um simulacro de arma de fogo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 17:06

Policiais Militares do, em São João de Meriti , prenderam um homem, que não teve a identidade revelada, apósno Centro de Meriti, na Baixada Fluminense. A PM encontrou os pertences da vítima com o indivíduo e umdentro do automóvel.Segundo o Batalhão, agentes estavam em patrulhamento pela rua Getúlio de Moura, node Meriti, quando foram informados sobre o roubo de um automóvel. De imediato, a guarnição iniciou as buscas na região e localizou o veículo sendo conduzido pelo acusado.Em abordagem pessoal, foi encontrado os pertences da vítima com o indivíduo, cinco celulares, um relógio e um simulacro de arma de fogo.A ocorrência foi encaminhada e registrada na, em Belford Roxo.