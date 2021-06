Thaís segue internada em estado grave - Reprodução

Publicado 08/06/2021 09:59 | Atualizado 08/06/2021 10:30

Rio - Uma jovem de 22 anos, identificada como Thaís Álvaro Santos do Nascimento, está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após ser baleada na cabeça e no ombro pelo namorado, na madrugada do último domingo (06). Ela e o rapaz estavam no baile da comunidade Vila Ruth, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, quando começaram a discutir por conta de ciúmes. Durante a briga, o homem atirou para o alto e a vítima tentou pegar a arma das mãos dele, mas acabou atingida.

Segundo o delegado Evaristo Pontes, da 64ª DP (São João de Meriti) responsável pelo caso, o relacionamento dos dois já era violento antes do ocorrido. "Essa já era uma relação muito turbulenta, complicada e marcada por muito ciúmes", explicou.

Thais foi socorrida para a Posto de Assistência Média de São João de Meriti e transferida para o hospital de Caxias. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a paciente tem estado de saúde grave.



