Por RAI AQUINO

Publicado 30/12/2020 08:34 | Atualizado 30/12/2020 12:05

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, na noite desta terça-feira, Complexo do Alemão. Na tarde de ontem, Paulo Soares esfaqueou Roberta Pedro de Oliveira, de 26 anos, na localidade conhecida como Casinhas/Fazendinha, no conjunto de favelas da Zona Norte do Rio. Ele também feriu a irmã da vítima na perna, mas sem gravidade. Rio - Aprendeu, na noite desta terça-feira, o homem que matou a esposa a facadas no. Na tarde de ontem,esfaqueou, de 26 anos, na localidade conhecida como, no conjunto de favelas da. Ele também feriu a irmã da vítima na perna, mas sem gravidade.

De acordo com o delegado Pedro Cases, Paulo se entregou na 23ª DP (Méier), de onde foi levado para a DHC, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Lá, o agressor confessou o crime, dizendo que não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e lesão corporal.

De acordo com testemunhas, na noite anterior do crime, Paulo e Roberta discutiram e ela decidiu sair de casa. Ontem, ela voltou ao endereço para pegar seus pertences, mas ele se mostrou inconformado com o fim da relação e a atacou.

Familiares e amigos de Roberta estão inconformados com o que aconteceu.

"Ainda estou sem acreditar que você se foi, prima", disse uma parente, pelas redes sociais.

"Estamos sem chão, por favor respeite nossa família", pediu outra.

JUÍZA MORTA NA VÉSPERA DO NATAL

Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, 45. A magistrada, que era do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), também foi vítima de feminicídio. Paulo José Arronenzi, 52, na Barra da Tijuca. O crime aconteceu nas frente das três filhas menores do casal. A morte de Roberta acontece seis dias após o assassinato da juíza, 45. A magistrada, que era do Ela foi morta com 16 facadas pelo ex-marido , o engenheiro, 52, na Barra da Tijuca. O crime aconteceu nas frente das três filhas menores do casal.