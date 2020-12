Corpo da moça foi coberto e o local isolado para as investigações policiais Divulgação

Rio - A Polícia Civil investiga mais um caso de feminicídio, ocorrido na tarde desta terça-feira (29). Um homem, identificado como Paulo Soares, matou a facadas a esposa Roberta Pedro de Oliveira, de 26 anos, na região das Casinhas/Fazendinha, no Complexo do Alemão. Ele também acabou ferindo a irmã de Roberta na perna, mas ela conseguiu escapar.

De acordo com relato de testemunhas presentes no instante do ocorrido, Paulo e Roberta discutiram na noite desta segunda-feira (28), quando a mulher teria resolvido sair de casa. O homem, inconformado com o fim do relacionamento, a matou a facadas no momento em que ela retornou à casa para recolher os seus pertences. O homem segue foragido.

De acordo com agentes, que estiveram no local para realizar a perícia, as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para apurar o crime. Ainda segundo a polícia, equipes da DH realizam diligências na região por detalhes que ajudem a comprovar a autoria do crime e realizar a prisão.