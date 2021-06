Ana Caroline Pereira foi morta a facadas pelo marido aos 29 anos - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 09:35 | Atualizado 08/06/2021 14:30

Rio - A menina Emylle Vitória, de 5 anos, está em estado grave de saúde no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A criança foi esfaqueada pelo padrasto, que matou a companheira Ana Caroline Felício , 29, na madrugada desta terça-feira. Além da enteada e da mulher, Marcos Vinícius também atacou os sogros Leda P. Lopes Felício, de 63 anos, em estado grave, e José R. Felício, 65, que estão internados com quadro de saúde estável. O autor conseguiu fugir.

fotogaleria

Uma testemunha contou à TV Globo que o casal estava em um relacionamento há pouco mais de um ano. Segundo o relato, durante a madrugada, Marcos Vinicius entrou no quarto onde Ana estava com a filha e depois no quarto dos pais da vítima. A testemunha ressaltou que havia muito sangue espalhado pelo local.

Vicente Lopes, tio da Ana, descreveu, em entrevista à Rádio Tupi o que aconteceu na casa. "Uma coisa horrível. Estou baqueado até agora. Uma criancinha de 5 anos foi esfaqueada. Ele assassinou ela (Ana Caroline) dormindo. Tentou matar meu irmão e minha cunhada também", conta o tio da vítima.

Uma vizinha contou à rádio que a mãe de Carol, que também foi ferida no ataque, vivia acamada. "Dona Leda não andava, estava acamada. Carol era maravilhosa, conheceu ele e trouxe pra casa. Aconteceu essa tragédia, a gente não sabe como era a convivência deles", conta. O pai de Ana, José Felício é pastor.

O crime aconteceu na casa da família no Laranjal, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Os bombeiros do quartel de São Gonçalo foram acionados para a Avenida Bispo Dom João da Mata em São Gonçalo 0h40. Ana Caroline P. Lopes Felício já foi encontrada morta.

No endereço, os policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram informados sobre quatro pessoas com ferimentos provocados por arma branca. Não foi encontrado documento do suspeito. Os policiais foram informados pelas vítimas que o nome dele é Marcos Vinicius.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e investiga o caso. A perícia foi realizada no local e o autor foi identificado. Os agentes realizam diligências para localizá-lo.

O Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP) registrou 30 casos de feminicídio entre janeiro e abril deste ano. O maior número da série histórica no estado.