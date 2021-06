Polícia Civil identifica homem que matou mulher e esfaqueou sogros e crianças em São Gonçalo - Reprodução

Polícia Civil identifica homem que matou mulher e esfaqueou sogros e crianças em São GonçaloReprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 12:48 | Atualizado 08/06/2021 14:39

Rio - A Polícia Civil divulgou, na manhã desta terça-feira, a foto do homem que matou a mulher, identificada como Ana Caroline Lopes Felício, de 29 anos, a facadas na madrugada desta terça-feira após uma briga e feriu uma criança de cinco anos e os sogros de 63 e 65 anos. O crime aconteceu na casa da família no Laranjal, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O suspeito, identificado apenas como Marcos Vinicius, ainda está foragido.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e investiga o caso. Em entrevista ao RJTV, da TV Globo, o delegado da unidade, Mário Lambert, informou que Marcus Vinicius tinha um relacionamento com Ana Caroline há cerca de um ano e meio e que o caso se enquadra como feminicídio. "Inicialmente apurado, infelizmente, é mais um caso de feminicídio. O autor tinha um relacionamento com a vítima há cerca de um ano e meio. Pelo que nós apuramos, ele teria entrado na casa por volta do inicio da madrugada e se aproveitado de que todos estariam dormindo e começou a realizar o ataque".



Os bombeiros do quartel de São Gonçalo foram acionados para o local 0h40. Avenida Bispo Dom João da Mata. São Gonçalo. Ana Caroline P. Lopes Felício já havia morrido. Os sobreviventes foram identificados como Leda P. Lopes Felício, de 63 anos, em estado grave e José R. Felício, 65, em situação classificada como moderada; a menina Emylle Vitória foi socorrida antes da chegada dos bombeiros.

"Primeiro ele esfaqueou a vítima, a Ana, depois começou a atacar as crianças e também atacou os pais da vítima. Sendo que o pai de Ana acabou evitando que as outras duas crianças que estavam na casa também fossem atacadas", informou Lambert.

Vicente Lopes, tio da Ana, descreveu, em entrevista à Rádio Tupi o que aconteceu na casa. "Uma coisa horrível. Estou baqueado até agora. Uma criancinha de 5 anos foi esfaqueada. Ele assassinou ela (Ana Caroline) dormindo. Tentou matar meu irmão e minha cunhada também", conta o tio da vítima.

Uma vizinha contou à rádio que a mãe de Carol, que também foi ferida no ataque, vivia acamada. "Dona Leda não andava, estava acamada. Carol era maravilhosa, conheceu ele e trouxe pra casa. Aconteceu essa tragédia, a gente não sabe como era a convivência deles", conta. O pai de Ana, José Felício é pastor.



As vítimas feridas foram socorridas ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. A direção da unidade informa que os pacientes adultos apresentam estado de saúde estável. Já a criança apresenta quadro clínico grave

O 7ºBPM (São Gonçalo) foi acionado para verificar ocorrência no bairro Laranjal, no município de São Gonçalo. No endereço indicado, os policiais militares foram informados sobre quatro pessoas com ferimentos provocados por arma branca. Não foi encontrado documento do suspeito.

O Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP) registrou 30 casos de feminicídio entre janeiro e abril deste ano. O maior número da série histórica no estado. O número representa um aumento de 50% em relação ao mesmo período do mesmo passado, quando houve 20 casos.