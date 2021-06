PF realiza a extradição de dois argentinos acusados de violência doméstica e feminicídio - Divulgação / PF

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 11:40 | Atualizado 08/06/2021 12:15

Rio - A Polícia Federal deflagrou a Operação Castellano com o objetivo de realizar a extradição de dois argentinos acusados, entre outros crimes, de violência doméstica e feminicídio na Argentina. A ação foi deflagrada, nesta segunda-feira, ainda na cidade do Rio de Janeiro, de onde os custodiados foram conduzidos, via Aeroporto Internacional do Galeão, até a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.