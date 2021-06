Três homens são presos após assalto em Înibus em Duque de Caxias - Divulgação / Polícia Militar

Três homens são presos após assalto em Înibus em Duque de CaxiasDivulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 10:31 | Atualizado 08/06/2021 10:43

Rio - Um ônibus foi assaltado, na noite de segunda-feira (7), por três homens na região central de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Vila Cruzeiro estavam em deslocamento quando foram notificados sobre o assalto. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o número de roubos a passageiros do transporte público do Rio dobrou em abril desse ano em comparação com abril do ano passado.

A polícia informou que após o assalto, os homens fugiram em um carro. Os agentes fizeram buscas pela região e conseguiram encontrar o veículo na Avenida Presidente Kennedy. Três criminosos foram presos e não houve resistência.

Na ação, foram apreendidos um revólver, 12 aparelhos telefônicos, dois carregadores de celular, uma máquina de cartão de crédito e R$867,50. O caso foi registrado na 59ªDP, onde as vítimas reconheceram os detidos como autores do roubo.

Roubo de coletivos dobra em abril

Os dados divulgados pelo ISP mostram que os roubos em coletivos aumentaram mais de 100% no mês de abril em relação ao mesmo mês do ano passado. A variação foi de 105%



Em 2020, foram registrados 489 crimes deste tipo no estado do Rio. Este ano, no mesmo mês, foram 1.003.

Confira os registros de roubos em coletivos em 2021:

- Janeiro: 1.023

- Fevereiro: 981

- Março: 1.062

- Abril: 1.003

