Os professores poderão se vacinar em qualquer horário do dia independente do gêneroDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 10:03 | Atualizado 08/06/2021 10:06

Rio - Cerca de 18 mil profissionais da Secretaria Municipal de Educação, na faixa etária entre 42 e 18 anos, poderão se vacinar nesta quarta-feira (9) contra a covid-19. Por conta da convocação, todos os trabalhadores da rede pública municipal de ensino terão a oportunidade de iniciar o processo de imunização.

As doses serão distribuídas para professores, merendeiras e todas as pessoas que trabalham na área de Educação. Profissionais da rede particular também estão incluídos. É necessário levar o contracheque (no caso de ele não indicar claramente a ocupação, deverá ser apresentada uma declaração assinada pela instituição de ensino responsável), identidade, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação.

Por conta da imunização, não haverá aulas presenciais na quarta-feira (9) e quinta-feira (10), devido aos possíveis efeitos colaterais da vacina. As aulas acontecerão apenas em modo remoto nestes dois dias. Para fins administrativos, as unidades escolares da rede municipal continuarão funcionando.

Turmas que estão em ensino remoto e regularmente têm atividades síncronas (ao vivo) com seu professor deverão, prioritariamente, ter assegurada a manutenção dessas atividades na quarta (9) e quinta (10). Quem estiver tendo aula presencial e que não seja possível assegurar o atendimento síncrono, deve acessar as atividades gravadas.

Na quarta da semana seguinte (16) será a vez dos profissionais do Ensino Superior e Profissionalizante.

Os professores poderão se vacinar em qualquer horário do dia, independentemente do gênero, de forma a garantir o ensino remoto aos alunos. A flexibilidade de horário para vacinação garantirá, ainda, a possibilidade de que sejam evitados os horários de maior frequência aos postos. As Coordenadorias Regionais de Educação deverão monitorar demandas específicas das unidades escolares em razão da vacinação ao longo do dia.