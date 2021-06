Passageiros enfrentam mais um dia de transtornos na SuperVia - WhatsApp O DIA

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 12:50

Rio - Tiroteio e furtos grampos de trilhos alteraram os serviços de circulação dos trens da SuperVia nesta terça-feira (08) e passageiros enfrentaram mais um dia de transtornos para chegar ao trabalho. Na Baixada Fluminense, um tiroteio nas proximidades da estação de Japeri alterou o trajeto do ramal que, no momento, cobre o trecho apenas entre Central do Brasil e Engenheiro Pedreira. A extensão Paracambi também está suspensa.



Já no ramal Santa Cruz, a operação é realizada apenas entre Central do Brasil e Paciência por conta da suspeita de furtos de grampos dos trilhos nas proximidades da estação Tancredo Neves. Técnicos da concessionária estão realizando vistoria no local para verificar as condições de circulação dos trens.

Desde cedo, os trens do ramal Gramacho também enfrentam dificuldades. Em função de ocorrência no sistema de sinalização, os trens também aguardam ordem de circulação nas proximidades da estação Corte Oito e os intervalos estão irregulares.

A SuperVia informou que, lamenta os transtornos causados pelas constantes ocorrências de segurança pública no entorno do sistema ferroviário e reforçou que essas são medidas adotadas para preservar a integridade física dos clientes e colaboradores. Segundo a companhia, passageiros estão sendo informados sobre as alterações por meio dos canais de relacionamento da concessionária.

