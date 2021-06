Meriti no 'Dia P': ação social de cuidado aos animais em situação de rua - Divulgação/ PMSJM

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 21:33

Dia P", ação social de cuidado aos animais em situação de rua e que foi estendida para a população meritiense que possui animais de estimação. O evento realizado na Praça dos três poderes, em frente à prefeitura, contou com ações de vacinação antirrábica, banho e tosa, orientações veterinárias e campanha de adoção. A próxima edição está prevista para o mês de julho.

A equipe da Superintendência de Promoção e Bem-Estar Animal de São João de Meriti promoveu o "", ação social de cuidado aose que foi estendida para a população meritiense que possui animais de estimação. O evento realizado na Praça dos três poderes, em frente à prefeitura, contou com ações de. A próxima edição está prevista para o mês de julho.

"É 'P' de possível, 'P' de promoção, 'P' de possibilidades. A nossa ideia é fazer essa ação social de forma itinerante, mensalmente, nos bairros. Nós queremos dar atenção, principalmente, aos animais que vivem nas ruas e precisam do nosso cuidado", avalia a superintendente da pasta Luciene Maria.



Segundo a pasta, o abandono de animais no Brasil ocorre de maneira indiscriminada e milhares de cães e gatos são deixados nas ruas diariamente. Com as medidas de distanciamento social, ONG's e protetores de animais afirmam que o problema piorou. No evento, a campanha de doação responsável teve um total de 24 bichinhos adotados.



A meritiense Debora Cezar possui quatro animais de estimação, é dona de casa e diz que sempre foi apaixonada por bichos. Ao se deparar com a feira de adoção no "DIA P", sentiu-se escolhida por um deles e foi amor à primeira vista: "Mais um para eu poder amar. O quinto da minha casa. Ele me abraçou e me escolheu. Comecei a chorar e o coração pediu e eu decidi levar o ‘Júnior’ (nome dado ao animal)", declarou emocionada.



Ao todo, a ação social atendeu 2.300 animais vacinando contra a raiva, 17 banhos com tosa, 210 cadastro de protetores com 10 ou mais animais, além dos 24 adotados, entre gatos e cachorros.

