Por O Dia

Publicado 06/04/2021 21:22

Dirigido pela bailarina Tereza Petsold, a iniciativa visa incentivar artistas locais e de todo o Brasil a mostrar seu trabalho com o objetivo de promover intercâmbio e desenvolvimento da arte e cultura, proporcionando, assim, eventos de alto nível à população da Baixada Fluminense.



“É com o maior prazer, orgulho, responsabilidade e segurança que preparamos esse evento. Estamos aqui para elevar a dança”, aclamou Tereza.



A abertura do evento aconteceu no palco do TopShopping, com a apresentação Cia Tereza Petsold se com o pocket do espetáculo “Autoral”, de Luciana Petsold e Maciel Dias.



A companhia, antes chamada de Grupo Expressão, surgiu há mais de 20 anos com a proposta de divulgar dançarinos profissionais da região. “Meu irmão Rogério Petsold (in memorian), foi o primeiro coreógrafo da cia e, graças a ele, em 1996, fomos o primeiro grupo a ser premiado no maior festival de dança do mundo, o Festival de Joinville”, conta idealizadora da cia, Tereza Petsold.



Na ocasião, a gerente de Marketing do TopShopping, Aline Cattem, agradeceu Tereza Petsold pela parceria. “É sempre um prazer estar aqui e receber o festival ao longo de todos esses anos. Quero agradecer sua dedicação, seu amor pela dança e sua paixão pela nossa Cidade e nosso Shopping, que esse ano completa 25 anos”.



O evento contou com uma extensa programação dedicada à dança, desde competições em diversas modalidades, como ballet, jazz, sapateado e hip hop; oficinas de aperfeiçoamento, mostra infantil, dança na praça e até audições para bolsas de estudo em escolas de dança internacionais.



Para verificar, basta acessar o site, www.terezapetsold.com

O 27º Festival de Dança de Nova Iguaçu contou com patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc.