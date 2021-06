Profissionais de educação física especializados na área foram os instrutores - Divulgação

Profissionais de educação física especializados na área foram os instrutoresDivulgação

Publicado 07/06/2021 18:01

Esporte e Lazer de treinamento para melhor atender a pessoas com deficiência (PCD). O foco do projeto é tratá-los da forma correta para que possam se desenvolver melhor tanto nas atividades desempenhadas na Vila Olímpica, quanto na vida. Profissionais de educação física especializados na área foram os instrutores.

A Vila oferece acesso a diversas modalidades esportivas para PCDs, como futsal, basquete, atletismo, bocha, tênis de mesa, além de psicomotricidade, que contribui para a formação e estruturação do esquema corporal e tem como objetivo principal incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida de uma criança.



Para o secretário da pasta, Dinho Meriti, “essa capacitação foi boa para podermos atender melhor tanto os alunos quanto os seus pais e, principalmente, nos fez entender um pouco mais desse universo”.



A professora do Projeto Esporte e Inclusão, desenvolvido pela secretaria, Tatiane Barbosa foi uma das palestrantes e comentou que “nós precisamos mudar nosso olhar para as pessoas com deficiência. Olhamos muito para o que falta e esquecemos de olhar a potencialidade de cada um. Precisamos entender que quem tem deficiência é uma pessoa como cada um de nós, com direitos e deveres”.



Além da prática de esportes para PCDs, a Vila Olímpica fica aberta para a população todos os dias das 6h às 21h.

