Em Meriti, o retorno das aulas presenciais será de forma facultativa e opcional, segundo a Secretaria de EducaçãoDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 13:16 | Atualizado 07/06/2021 13:17

aulas presenciais nas escolas da rede municipal, nesta segunda-feira (07). Desta vez, o retorno será em seis unidades, avançando a cada 15 dias para aumentar gradativamente o número de escolas em bairros distintos do município.

A Secretaria de Educação de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, continua com o plano de retomada dasnas escolas da, nesta segunda-feira (07). Desta vez, o retorno será em seis unidades, avançando a cada 15 dias para aumentar gradativamente o número de escolas em bairros distintos do município.

Para que a volta às aulas ocorra de maneira segura, a Prefeitura reforça que todas as unidades escolares foram higienizadas seguindo o protocolo de segurança elaborado pela pasta, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.



No último dia 17/05, quatro unidades municipais já retornaram com o ensino presencial, são elas: Escola Municipal Prof. Jansen Pereira de Melo e o Ciep 180 (municipalizado) Presidente João Goulart, com as turmas do 2º, 5º e 9° anos, e a Escola Municipal Iracema Campos de Queiroz com o 2º e 5º anos e a Escola Municipal Casimiro de Abreu com 2º, 5º e 8° anos.



Confira as seis escolas municipais que retornam nesta segunda-feira (07):







E. M. Deputado Lucas de Andrade Figueira

E. M. José Marques Castanheiras



> Turmas de 2°, 5º, 9° ano e Educação de Jovens e Adultos - EJA.



E. M. Ciep 132 (municipalizado) São João Bosco



> Apenas com a EJA:



E. M. Dr. João Alves Martins

E. M. Unidade Integrada do 1° grau

E. M. Presidente Kennedy



A Prefeitura reforçou que o retorno faz parte do cronograma de retomada das aulas presenciais e será de forma facultativa e opcional, ou seja, pais, responsáveis e alunos maiores de idade poderão optar se retornarão às atividades presenciais ou se permanecerão estudando de forma remota.





