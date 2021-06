Vacinação Covid-19 em São João de Meriti - Internet

Vacinação Covid-19 em São João de MeritiInternet

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 12:49 | Atualizado 07/06/2021 12:51



A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da Secretaria de Saúde, anunciou o grupo de vacinação contra a covid-19 desta semana. O atendimento será destinado para pessoas de 58 e 57 sem comorbidades, meritienses de 37 e 36 anos com comorbidades e profissionais da saúde com 30 anos ou mais, em seis pontos de vacinação, tanto para a primeira dose, quanto para a segunda, das 8h às 15h.

Até a última divulgação, 99.757 pessoas haviam sido imunizadas, entre profissionais de saúde das redes municipal, estadual, da rede privada e idosos.



Em Meriti, é obrigatório a apresentação de RG, CPF ou cartão do SUS e atestado ou recomendação médica que comprove a comorbidade para se vacinar.



Calendário vacinação Covid-19 Meriti:

Segunda-feira, 7/6



58 anos sem comorbidade REPESCAGEM de MULHER e HOMEM

37 anos com comorbidade e profissionais da saúde com 31 anos ou mais

HOMEM e MULHER

-Segunda dose (manhã): 8h às 12h

-Primeira dose (tarde): 12h às 15h



Terça-feira, 8/6



57 anos sem comorbidade (MULHER)

36 anos com comorbidade e profissionais da saúde com 30 anos ou mais

HOMEM e MULHER

-Segunda dose (manhã): 8h às 12h

-Primeira dose (tarde): 12h às 15h

Confira os endereços:



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti

- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole

- USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha

- Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas, s/nº - Jardim Sumaré

- Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau

- Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti