Prefeitura de São João de MeritiDivulgação/PMSJM

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 16:59

previsão do tempo para este fim de semana em 19°C e 30°C.

O meritiense que reservou o fim do feriado de Corpus Christi para aproveitar com a família pode comemorar. Apara este fim de semana em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, é de sol com algumas nuvens, mas sem chances de chuva. A temperatura varia entre

De acordo com o portal ClimaTempo, a cidade registra mínima de 19°C e máxima de 30°C neste sábado (05). No domingo, dia 06, o município continua sem chances de chuva, registrando mínima de 19°C e máxima de 32°C.



Devido às condições climáticas adversas que assolaram a cidade no início da semana, uma árvore de grande porte caiu e interditou a Estrada São João (ao lado da antiga Sendolândia), no Parque Barreto. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil juntamente com equipes da Secretaria de Trânsito e Transportes, Serviços Públicos e da Subsecretaria de Parques e Jardins atuaram no local. Não houve vítimas.

