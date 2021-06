A cidade de São João de Meriti está entre os 20 piores municípios do país e relação ao saneamento básico, segundo o Instituto Trata Brasil - Reprodução

A cidade de São João de Meriti está entre os 20 piores municípios do país e relação ao saneamento básico, segundo o Instituto Trata Brasil

Publicado 22/06/2021 18:15

Falta de saneamento básico, mau cheiro, enchentes, entre outros problemas são enfrentados diariamente por moradores do bairro Jardim Nóia, em São João de Meriti, devido a um valão com esgoto a céu aberto que vem afetando a rotina da população do entorno. “Eu não vejo um serviço da Prefeitura aqui há anos”, relatou uma moradora.



Em vídeo enviado por um leitor, o local aparece repleto de sujeira nas bordas e com muita vegetação na superfície, o que, segundo os moradores do local, prejudica o dia a dia deles com a presença de insetos e mosquitos, ocasionando mau cheiro e risco de contaminação de doenças, como Cólera, Hepatite A e Leptospirose.

Em Meriti, moradores do Jardim Noia cobram da Prefeitura saneamento básico em valão com esgoto a céu aberto. #ODia pic.twitter.com/6upU31eaY5 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 22, 2021



“Eu moro no bairro há anos e, desde então, o valão vem tirando o sono da vizinhança. Quando chove, enche as ruas e as casas dos moradores. O estado fica critico aqui. Já solicitamos, por diversas vezes, serviços da Prefeitura para tentar resolver nosso problema, mas há anos que eles não aparecem por aqui. Falam que vão limpar, mas até agora nada. Nós queremos o mínimo, e o que é de nosso direito. É muito descaso com os moradores”, denuncia o morador Francisco Bomfim.



A moradora Maria das Graças contou que em uma enchente no mês de fevereiro teve sua casa invadida pelas águas da vala: “Eu me vi sem ter o que fazer. É muito cansativo, meu querido. É muito difícil enfrentar isso todos os dias. Eu perdi quase todos meus móveis. A sensação que a gente fica é de esquecimento. Uma população esquecida pelos serviços públicos da Prefeitura”, relatou.



Diante dos problemas apresentados pela população a nossa página, vale ressaltar que todo morador tem o direito de viver dignamente e por isso paga seus impostos. A cidade de São João de Meriti está entre os 20 piores municípios do país em relação ao saneamento básico, segundo o Instituto Trata Brasil.

