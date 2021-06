Os agentes do 21º BPM encaminharam o acusado a 54ªDP (Central de Flagrantes) - Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 15:06

Policiais Militares dorealizaram patrulhamento no, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, quando tiveram a atenção voltada para quatro indivíduos em posse de. Um suspeito foina operação.Ainda segundo informações do Batalhão, com a aproximação dos agentes, três suspeitos conseguiramdo local. Com o capturado, foi encontrado uma arma de fogo e materiais entorpecentes.Diante dos fatos, a guarnição procedeu a(Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para registro de ocorrência.Uma pistola calibre 380, um carregador de pistola calibre 380, sete munições calibre 380, 120 trouxinhas de Maconha e 153 sacolés de cocaína forampelas equipes do 21º BPM.