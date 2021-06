Aposentados e pensionistas de Meriti estão na luta desde 2018 - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 19:23 | Atualizado 24/06/2021 00:32

“O que nós, aposentados, estamos enfrentando há cerca de 12 meses é desumano e crueldade demais. Ao Sr. Prefeito, solicito que disponha de sua atenção para quitar nosso pagamento e dos pensionistas que juntos dedicamos anos de nossas vidas ao município, e pare de colocar comissionados, inchando assim a máquina administrativa”, desabafou a aposentada.



São João de Meriti, que está há cerca de 12 meses sem receber seus salários. Segundo as vítimas do atraso, o problema está tomando uma dimensão tão grande que os trabalhadores já chegaram a entrar na justiça com o auxílio do Sindicato dos Profissionais de Educação.

Esta é mais uma das diversas histórias relatadas por aposentados do município de, que está hásem receber seus salários. Segundo as vítimas do atraso, o problema está tomando uma dimensão tão grande que os trabalhadores já chegaram a entrar na justiça com o auxílio do Sindicato dos Profissionais de Educação.

Semanalmente, o grupo se reúne em frente ao executivo na busca de respostas e na tentativa de reuniões com a atual prefeito, Dr. João, mas, segundo o grupo, não são atendidos: “Nos sentimos esquecidos por eles. As promessas ficam se adiando e nada é feito”.



Diante do atual cenário com aposentados morrendo e sofrendo diariamente, conversamos com algumas vítimas dos atrasos da Prefeitura que nos relataram o sofrimento que é ser aposentado em São João de Meriti.



Iolanda Santos Machado da Costa, 60 anos, Professora aposentada do município



“Desde 2018, estamos sofrendo com a constante falta de pagamentos dos nossos salários. Ainda não recebemos os meses de abril, maio, setembro, outubro e novembro de 2018, abril e 13° de 2020 e abril e maio deste ano. Toda semana fazemos atos de repúdio ao que o prefeito está fazendo com nossas vidas, porém nada sensibiliza Dr. João. Estamos cansadas da crueldade dele contra os aposentados. Ele nos trata como se fôssemos lixo, não respeitando assim, o Estatuto do Idoso. A prefeitura está com mais de 5 mil cargos comissionados que não descontam para a Previ Meriti, por isso falta dinheiro para nos pagar. Não temos mais a quem recorrer, contamos com a ajuda de todos”.



Rosangela Rosa dos Santos, aposentada da Educação



“Os atrasos estão acabando com a minha vida financeira, emocional e saúde. Provocou um desgaste, desorganização e descontrole. Para o idoso, além de necessitar de tranquilidade, alimentação adequada e medicação, honrar seus compromissos é o que se tem de mais digno, e vemos escapar a nossa dignidade, por estarmos endividados, com financiamentos que não conseguimos pagar e notamos cada vez mais a impossibilidade que isso aconteça. Prefeito, o senhor traiu o juramento de cuidar dos idosos. Sua gestão é zero, não tem condições nenhuma de administrar um município, além de confuso, desumano, não tem empatia pelo próximo. No momento, seria um bem enorme para os aposentados se ele renunciasse”.



Sonia Regina A. Caciano, aposentada da Educação



“Por falta de pagamento, fiquei com a minha vida financeira totalmente desorganizada. Fiquei devendo o Banco e tirei o meu limite de cheque especial pra pagar os compromissos adquiridos contando com os pagamentos. Fiz acordos, mas não pude cumprir com o mesmo. Peguei dinheiro emprestado para saldar minhas dividas e ainda não consegui pagar a quem me emprestou. A atual gestão não cumpriu com a palavra de que não ia deixar nossos pagamentos atrasar e que iria pagar os atrasados. Eles desprezam os aposentados e pensionistas. É um descaso total”.



O grupo de aposentados, unidos, se sensibilizam com os demais colegas e já esquematizam um novo ato em frente à prefeitura na próxima semana. Continuaremos de olho nesta situação.



