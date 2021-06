Na operação, a PM apreendeu uma pistola calibre 40 Glock, um carregador com 05 munições intactas e um rádio transmissor. - Reprodução/ 21º BPM

Após diversas reclamações de moradores da região, Policiais Militares dorealizaram uma operação parana rua Cruz da Fé, bairro de Éden, em São João de Meriti . Houve confronto entre criminosos e agentes da PM.Segundo informações do Batalhão, os suspeitos, ao avistarem a presença policial, efetuaram disparos contra as guarnições, que de imediato revidou de forma proporcional. Após cerco tático, a equipe capturou eum indivíduo em posse de um rádio transmissor. Outro suspeito ferido foi encontrado em posse de uma pistola e socorrido até o Hospital Municipal de São João Meriti, mas não resistiu aos ferimentos e veio aDiante dos fatos, a guarnição procedeu até a(Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para registro da ocorrência. A identidade dos acusados não foi divulgada.Na operação, a PMuma Pistola calibre .40 Glock, um carregador com 05 munições intactas e um Rádio transmissor.