As doações podem ser realizadas no tapume interativo do Shopping Grande Rio, até 27 de Junho - Divulgação

As doações podem ser realizadas no tapume interativo do Shopping Grande Rio, até 27 de JunhoDivulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 15:41

agasalhos que serão doados para instituições sociais que atuam em comunidades próximas, o Shopping Grande Rio, em



No local, foi instalado um tapume interativo, ao lado da loja Megamatte, onde os clientes podem depositar suas doações. O empreendimento informa que as peças arrecadadas serão entregues para a ONG Mão Amiga Lutando Pela Vida, ASPA - Ação Paulo VI, em Meriti.



A Gerente de Marketing do Shopping, Cristiana Legey comenta que a ação tem o intuito de beneficiar as comunidades vizinhas que sofrem com esta época do ano.



“Além disso também estimulamos a solidariedade do nosso cliente convidando-o a participar conosco em algumas campanhas. Estamos confiantes na iniciativa e esperamos receber muitas doações", completou. Na busca de arrecadarque serão doados paraque atuam em comunidades próximas, o, em São João de Meriti , vem promovendo, até o dia 27 de junho, a Campanha do Agasalho em parceria com o Instituto da Criança.No local, foi instalado um, ao lado da loja Megamatte, onde os clientes podem depositar suas doações. O empreendimento informa que as peças arrecadadas serão entregues para a ONG Mão Amiga Lutando Pela Vida, ASPA - Ação Paulo VI, em Meriti.A Gerente de Marketing do Shopping, Cristiana Legey comenta que a ação tem o intuito de beneficiar as comunidades vizinhas que sofrem com esta época do ano.“Além disso também estimulamos ado nosso cliente convidando-o a participar conosco em algumas campanhas. Estamos confiantes na iniciativa e esperamos receber muitas doações", completou.

Publicidade

LEIA TAMBÉM: Inverno começa com sol entre nuvens e possibilidade de chuva em Meriti