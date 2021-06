Paróquia São João Batista, em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 21/06/2021 13:09

A primeira semana do inverno em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, será dedurante o dia e períodos de teceu nublado comà noite. A temperatura varia entre 18°C e 28°C.

De acordo com o portal ClimaTempo, a cidade registra mínima de 20°C e máxima de 24°C, nesta segunda-feira (21). Na terça, dia 22, o município continua com o templo nublado, mas com 90% de possibilidade de chuva, registrando mínima de 18°C e máxima de 22°C.



Na quarta-feira, dia 23, a temperatura permanece semelhante a do dia anterior, com chuva a qualquer hora. Nesta quinta-feira (24), as chances de chuva no município caem, o sol aparecerá tímido entre nuvens. Já na sexta, a mínima é de 21ºC e máxima de 28ºC, com o dia nublado, noite com pouca nebulosidade e chuva a qualquer hora.