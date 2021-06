Vacinação Covid-19 em São João de Meriti - Internet

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 11:55 | Atualizado 21/06/2021 12:00

imunização contra a covid-19 em meritienses com 50 anos ou mais sem comorbidades, pessoas a partir dos 26 anos com comorbidades, Profissionais da Educação a partir dos 18 anos e Profissionais de Saúde a partir dos 20 anos. Seis postos espalhados pelo município realizam o atendimento, das 8h às 15h. A pasta reforça que todos devem respeitar os dias entre homens e mulheres.

Em Meriti, para receber o imunizante, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS. Até a última divulgação, 114.067 meritienses haviam sido imunizados com a primeira dose, e com a segunda, 60.860.



Confira o calendário de vacinação para 21 e 22 de junho:



> Segunda-feira, 21/6: 8h às 15h



MULHERES a partir dos 50 anos SEM comorbidades e a partir dos 27 anos CON comorbidades

MULHERES E HOMENS: Profissionais de EDUCAÇÃO a partir dos 18 anos e Profissionais de SAÚDE a partir dos 21 anos



> Terça-feira, 22/6: 8h às 15h



HOMENS a partir dos 50 anos SEM comorbidade e a partir dos 26 anos COM comorbidades

MULHERES E HOMENS: Profissionais de EDUCAÇÃO a partir dos 18 anos e Profissionais de SAÚDE a partir dos 20 anos



Veja os postos:



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti

- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole

- USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha

- Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas, s/nº - Jardim Sumaré

- Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau

- Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti







