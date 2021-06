O atendimento ocorre em seis pontos de vacinação, das 8h às 15h - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:04

O município de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, segue com a, referente à aplicação da primeira e da segunda dose, na população desem comorbidades. Nesta quarta-feira (23), meritienses com comorbiaddes de 26 anos e profissionais da Saúde com 20 anos ou mais também serão vacinados. O atendimento ocorre em seis pontos de vacinação, dasA pasta reforça que a Unidade de Saúde da Vila São João volta a ser ponto de vacinação contra a covid-19 a partir de hoje, no lugar da Unidade de Saúde do Sumaré, que deixa de ser ponto de vacinação em função de obras para receber as demandas da Upa de Éden.Em Meriti, para receber o imunizante, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS. Até a última divulgação, 114.516 meritienses haviam sido imunizados com a primeira dose, e com a segunda, 64.616.