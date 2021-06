Chuva atinge a cidade do Rio - Luciano Belford / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 19:20 | Atualizado 17/06/2021 19:21

Rio - O município do Rio registrou, nesta quinta-feira, a tarde mais fria e a menor temperatura máxima do ano. De acordo com o Clima Tempo, a passagem de uma frente fria trouxe o vento frio, muita nebulosidade e chuva fraca para a cidade. A temperatura máxima do dia ocorreu ainda no começo da madrugada, com o registro de 22,2°C na estação da Marambaia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O recorde anterior era de 23°C no último domingo (13).



Durante toda a tarde, os termômetros marcaram valores sempre abaixo de 20°C. A sensação de frio aumentou à tarde, em relação ao começo da manhã. Por volta das 16h, a sensação térmica na região do aeroporto Santos Dumont, Região Central do Rio, era de apenas 16°C.



Confira a previsão para os próximos dias



Segundo o Alerta Rio, na madrugada e manhã desta sexta-feira (18), o céu permanecerá nublado e ainda poderá ocorrer chuva fraca a moderada, em pontos isolados. No decorrer do dia, a nebulosidade ficará variada. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que, em média e para toda a cidade, chova menos de 5 mm.



No sábado (19), com a atuação de ventos em altos níveis da atmosfera, a previsão é de chuva fraca a moderada no período da tarde e noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que, em média e para toda a cidade, chova menos que 5 mm para este período.



Já no domingo (20) e na segunda-feira (21), haverá redução de nebulosidade no Rio e não há previsão de chuva.