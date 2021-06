Frente fria chega ao Rio nesta sexta-feira com previsão de chuva moderada a forte - Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 07:39 | Atualizado 11/06/2021 07:57

Rio - Uma frente fria deve passar pela cidade do Rio de Janeiro nesta sexta-feira e deixará o tempo instável, com previsão de céu nublado e chuva moderada a forte a partir do período da tarde. Segundo o Alerta Rio, a possibilidade de chuva será reduzida no fim de semana e o sol pode aparecer no domingo, mas ainda entre nuvens. As temperaturas estarão estáveis, com máxima de 28ºC e mínima de 17ºC.



"A frente fria chegará na tarde desta sexta-feira e a previsão é de pancadas de chuva, mas no sábado a frente fria vai estar acabando de passar e ainda poderá provocar chuva fraca a moderada em alguns pontos da cidade. No domingo, essa condição de chuva vai sendo reduzida e o sol voltará a aparecer ainda entre nuvens", explica a meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Juliana Hermsdorff.

No sábado e no domingo, o transporte de umidade do mar para a cidade do Rio deixará o céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada, isolada, ao longo do sábado e no período da madrugada/manhã de domingo. As temperaturas apresentarão declínio com máxima de 25ºC.

Já na segunda e terça-feira, um sistema de alta pressão voltará a deixar o tempo estável, com poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva. As temperaturas apresentarão a máxima de 29ºC e a mínima de 14ºC.