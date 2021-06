Ataque a tiros deixa sete baleados em Casimiro de Abreu, no interior do Rio - Reprodução

Ataque a tiros deixa sete baleados em Casimiro de Abreu, no interior do RioReprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 07:16 | Atualizado 11/06/2021 07:53

Rio - Sete pessoas foram baleadas em um ataque a tiros no município de Casimiro de Abreu, no interior do Estado do Rio. As vítimas estavam em um bar e assistiam ao jogo do Flamengo contra o Coritiba na hora do crime.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 32ºBPM (Macaé) realizava patrulhamento pela região quando foi informada sobre disparos de arma de fogo na Rua Haydeia, no bairro Jardim Miramar.

Publicidade

No local, os policiais encontraram as vítimas baleadas. Todas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio das Ostras. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Ainda segundo a polícia, testemunhas relataram que homens armados passaram em um carro não identificado e efetuaram vários disparos na direção do bar.

Publicidade

A ocorrência foi registrada na 121ª DP (Casimiro de Abreu). A polícia apura a motivação do ataque. Ainda não se sabe quem era o alvo dos bandidos.