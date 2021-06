SuperVia - Reprodução

SuperViaReprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 07:17 | Atualizado 11/06/2021 07:31

Rio - Passageiros enfrentaram intervalos irregulares dos trens na manhã desta sexta-feira. Segundo a SuperVia, por volta das 6h38, em função de ocorrência com um trem na estação Deodoro, as composições com destino a Santa Cruz não realizaram paradas nas estações Piedade e Oswaldo Cruz. Às 7h11, o sistema voltou a normalidade.

A concessionária informou que a todo momento, os passageiros estão sendo informados sobre as alterações por meio do sistema de áudio dos trens e das estações.

Em função de furtos de cabos, que afetam o sistema de sinalização, as partidas especiais de Campo Grande para a Central do Brasil não serão realizadas na manhã desta sexta, de acordo com a SuperVia.



Nas redes sociais, os usuários reclamaram. "Descaso, abuso, isso é o que está acontecendo, eu nem me lembro mais o dia em que cheguei no trabalho no horário,vou precisar mudar minha rotina, sair de casa mais cedo ainda, revoltante!", se irritou uma passageira. "Semana inteira assim", disse outro.