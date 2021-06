Permanência em bares e restaurantes apenas para clientes sentados - Luciano Belford/Agencia O Dia

Permanência em bares e restaurantes apenas para clientes sentados Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 11/06/2021 06:46

Rio - A Prefeitura do Rio prorrogou até o próximo dia 28 de junho as medidas de restrições que visam conter a contaminação do novo coronavírus. O decreto, assinado pelo prefeito Eduardo Paes, foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial do município. Festas que precisam de autorização, seja em espaço público ou privado, permanecem suspensas.

A medida também proíbe o funcionamento de boates e casas de shows. Academias de ginástica podem funcionar, mas precisam seguir algumas recomendações: manter distanciamento entre alunos. As aulas em grupo estão limitadas.

Bares, quiosques e restaurantes funcionam normalmente. Segundo a prefeitura, apenas clientes que permanecem sentados podem ser atendidos.

Estão liberados centros comerciais; shoppings; parques; cinemas, teatros e pontos de visitações turísticas.

Nos últimos 7 dias, a média de morte na capital foi de 145 por dia, 17% a menos que nas últimas semanas.

O Estado do Rio já contabilizou 51.965 mortos pela Covid-19.