Ação foi realizada nesta sexta-feiraDivulgação

Publicado 11/06/2021 17:05 | Atualizado 11/06/2021 17:06

Rio - A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, por meio da Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais, e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) deflagraram, nesta sexta-feira, uma operação para reprimir construções irregulares em área protegida de Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio.



A ação foi desencadeada a partir do programa da Secretaria "Olho no Verde", que monitora via satélite de alta resolução áreas remanescentes de Mata Atlântica em todo o território fluminense com o objetivo de combater o desmatamento ilegal.



O Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, participou da fiscalização e constatou marcações de lotes dentro da área do Parque Estadual da Pedra Branca. Na ação, ele flagrou construções em zona de amortecimento sem nenhum tipo de licença ou autorização, supressão de vegetação, manejo irregular do solo entre outras irregularidades ambientais.



"Graças ao nosso projeto Olho no Verde foi possível identificar essas irregularidades e mobilizar nossas equipes para combater esses crimes ambientais. Vamos continuar trabalhando de forma ostensiva para coibir a expansão dessas ocupações que colocam em risco o meio ambiente e também a população", explicou Pampolha.



A fiscalização mobilizou cerca de 50 pessoas e contou com o apoio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e da Companhia de Energia Elétrica Light.