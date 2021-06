Heleyze Azevedo vem sendo perseguida nas redes sociais mesmo depois de sua inocência ser constatada - Reprodução

Heleyze Azevedo vem sendo perseguida nas redes sociais mesmo depois de sua inocência ser constatadaReprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 16:03 | Atualizado 11/06/2021 16:08

Rio - Um vídeo que acabou viralizando nas redes sociais nesta sexta-feira apontava a dona de uma abrigo de animais como agressora de cães. No entanto, tudo não passa de um mal-entendido. O caso foi investigado pela 41ª (Tanque) e mostrou que, na verdade, a proprietária tentava impedir que os cachorros se ferissem em uma briga. Heleyze Azevedo vem sendo perseguida em suas redes sociais devido ao ocorrido.

Na noite de ontem, PMs foram até o abrigo, no bairro de Freguesia, na Zona Oeste do Rio, e Heleyze foi conduzida até a 41ª DP (Tanque) pelos agentes. No local, a proprietária mostrou laudos da Vigilância Sanitária e da SUBEM (Secretaria de Bem-Estar Animal) que comprovaram o bom estado de saúde de todos os animais e suas boas condições de vida.

Publicidade

Em depoimento, Heleyze contou que os animais estranharam os pedreiros que faziam obra em sua casa e acabaram brigando, causando grande confusão com os trabalhadores do local. Para impedir que os cachorros se ferissem, a mulher contou que tentou jogar baldes de água, o que não adiantou. Como último recurso, a proprietária do abrigo utilizou o balde que tinha em mãos para tentar impedir que o grupo de cães se machucasse. Foi constatado pelos agentes que durante a confusão ela chegou a machucar uma das mãos com um dos cães.

Em separado, o chefe dos pedreiros, Edison Berge da Silva, que trabalhava na casa no dia do ocorrido, também foi ouvido pelos agentes da distrital, e confirmou que a casa não tinha sinais de maus tratos aos animais. Com isso, o delegado titular Reginaldo Guilherme concluiu o caso por não haver qualquer indício de maus tratos.

Publicidade

Apesar da questão ter sido esclarecida diante das autoridades, a dona do abrigo continua a sofrer uma série de ataques e perseguições em suas redes sociais. Nesta sexta-feira, Heleyze postou um esclarecimento em seu Instagram, mostrando os diversos documentos que possui e os ataques que vem sofrendo por conta de seu trabalho com os animais.

"A pessoa que filmou isso, ela não foi filmar os cachorros se atacando, e sim o ato de eu estar jogando o balde em cima para desatracar da briga. Na verdade, foi uma filmagem oportunista, por que na verdade o que está incomodando a vizinhança é que os cachorros latem muito, por que 30 animais latem. Eles latem mais na hora que eu chego, na hora da comida, mas os pedreiros mesmo estão aqui constatando que quando a gente sai para resolver alguma coisa é silêncio", esclareceu Heleyze em seu Instagram.